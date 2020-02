‘Sanremo 2020’, arrivano le scuse di Tiziano Ferro dopo la polemica per la sua battuta su Fiorello (Di giovedì 6 febbraio 2020) Incredibile ma vero ma anche Tiziano Ferro è finito nel mirino delle polemiche sanremesi! Ieri sera, infatti, il cantautore di Latina è tornato sul palco dell’Ariston per presentare un medley con alcuni dei suoi più grandi successi all’1 passata, e scherzando con Amadeus gli è uscita una frase destinata a non passare inosservata: “È l’una Amadeus, potemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #FiorelloStatteZitto“. Una battuta molto apprezzata dai social e dagli addetti ai lavori, d’accordo con Tiziano sul fatto che la scaletta della seconda serata della kermesse sia stata eccessivamente lunga e troppo densa di ospiti e monologhi che potevano essere sparsi meglio nel corso di tutte le serate. Mentre a non prenderla affatto bene è stato il conduttore, che nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: La battuta di Tiziano Ferro #fiorellostattezitto ... isaechia

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -