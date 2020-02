Previsioni Meteo per i prossimi 15 giorni: nuove irruzioni fredde e perturbate fino a metà Febbraio, poi torna l’Anticiclone (Di venerdì 7 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Passata questa breve parentesi più invernale, le condizioni del tempo torneranno grossomodo sulla falsariga di quelle delle ultime settimane. Il Mediterraneo centrale sarà interessato dapprima da un’alta pressione con tempo stabile e ampiamente soleggiato per tutta il resto della prima decade di febbraio, anche se di notte al mattino farà piuttosto freddo per via dell’irraggiamento e dell’eredità fredda lasciata dal nucleo Artico. Successivamente, per il corso della prossima settimana, ossia per la prima parte della seconda decade, si prospettano maggiori disturbi all’alta pressione, a opera di correnti moderatamente instabili atlantiche o nordatlantiche. Queste correnti potranno dare luogo inizialmente a delle piogge irregolari, soprattutto sulle aree tirreniche e ancor più sui settori Alpini, qui anche con rischio di nevicate a ... meteoweb.eu

