Ponticelli: Degrado, rifiuti di ogni genere, animali morti e carcasse di auto con spazzatura (Di giovedì 6 febbraio 2020) La bonifica del 17 gennaio scorso non è stata sufficiente a riportare il decoro e la pulizia nel quartiere Ponticelli. I residenti rivolgono un appello alle istituzioni locali. Foto Continuano le proteste dei residenti del quartiere di Ponticelli per lo stato di abbandono in cui versano le strade con carcasse di auto abbandonate piene di spazzatura, carcasse di animali morti, pneumatici, vernici, materiale di risulta e resti di un furgoncino Ape e di un motorino. Oltre a calcinacci caduti della cabina ENEL della zona. Il Degrado documentato è sempre in via Carlo Miranda. La bonifica del 17 gennaio scorso non è stata sufficiente a riportare il decoro e la pulizia in questa strada. Non solo. Vi ricordate dell’albero caduto per il maltempo a ridosso della scuola 88 Circolo Petrone? La caduta aveva anche abbattuto un palo della luce. Ebbene l’albero fu rimosso da Napoli ... 2anews

