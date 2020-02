Meteo Australia: in Tasmania dal caldo record alla neve in 24 ore! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CRONACHE Meteo: il clima imbizzarrito che ha colpito la zona meridionale dell'Australia ha creato dei notevoli contrasti termici nel giro di 24 ore. Lo scorso 31 gennaio infatti la temperatura ha segnato un record di oltre 40°C nella città di Hobart. Hobart è la capitale della Tasmania, la grande isola che si trova appena a sud dell'Australia orientale, e ha un clima abbastanza mite in estate con una media delle temperature massime di 22°C nel mese di gennaio. È del tutto inusuale dunque la temperatura massima di 41,4°C misurata il giorno 31 gennaio, che è anche il record storico assoluto di caldo per questa località che raccoglie dati Meteorologici dal 1899. E' stata quindi una sorpresa trovare appena il giorno successivo un'ondata di freddo di origine antartica, che ha portato la una rara nevicata estiva con una temperatura di -1°C sul monte Wellington, che si trova ... meteogiornale

