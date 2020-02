Mercato auto, il 2020 inizia in calo: -5,9 per cento a gennaio (Di giovedì 6 febbraio 2020) I dati del Mercato auto di gennaio 2020 hanno evidenziato un calo del 5,9% rispetto all’anno precedente. Sale la quota di Mercato Fca. ROMA – Immatricolazioni in calo del 5,9% rispetto all’anno precedente. E’ questo il ‘riassunto’ dei dati dedicati al Mercato auto di gennaio 2020. Le autovetture immatricolate sono state 155.528 mentre un anno fa il numero era di 165.271. Un inizio complicato, quindi, per un settore che a dicembre aveva chiuso con il ‘botto’. La crescita del 12,66% poteva essere la ‘scintilla’ giusta per dare uno slancio a questo Mercato. Ma fino a questo momento è stato solo un piccolo segnale che non ha avuto continuità visto che a gennaio si è ritornati in calo rispetto all’anno precedente. I dati del Ministero dei Trasporti I dati sono stati pubblicati dal ministero dei Trasporti. Il ... newsmondo

