LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Seconda tappa in DIRETTA: cinque corridori in fuga, c’è De Marchi (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Volta a la Comunitat Valenciana di OA Sport. Al momento ci sono cinque corridori in fuga, questi i loro nomi: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Stepk), Jos Van Emden (Jumbo-Visma), Alessandro De Marchi (CCC), Alvaro Cuadros (Caja Rural), Hector Saez (Caja Rural). La cronaca della prima tappa – Il programma della frazione odierna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA sport della Seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020, la quale misura 181 km e va da Torrent a Cullera. Ieri il neerlandese Dylan Groenewegen ha aperto le danze vincendo a Vila-Real con uno sprint dei suoi. Oggi, però, lo scenario cambierà totalmente, dato che si arriverà su una salita di 2 km con pendenza media dell’8%. Il grande favorito non può che essere Alejandro Valverde, il quale ha le ... oasport

