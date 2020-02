Lindsey Morgan al fianco di Jared Padalecki nel reboot di Walker Texas Ranger (Di giovedì 6 febbraio 2020) Novità importanti in arrivo per i fan delle serie The CW che "rischiano" di ritrovare molti ex protagonisti della rete nel reboot di Walker Texas Ranger. Se nei giorni scorsi si è parlato in lungo e in largo della nuova fatica che attendere Jared Padalecki dopo l'ultima stagione di Supernatural, oggi ci tocca annunciare che al suo fianco ci sarà un altro volto noto della rete ovvero quello di Lindsey Morgan (The 100).Toccherà a lei calarsi nei panni di uno dei ruoli principali della serie che è già stata ordinata per una prima stagione completa. Sull'onda del successo della stessa operazione compiuta per Magnum PI e McGyver, The CW ha deciso di lanciarsi spedita in questa nuova avventura che avrà come punto di partenza non solo il successo delle altre serie ma anche lo zoccolo duro di fan che non vogliono rinunciare a Jared Padalecki.Lindsey Morgan sarà ancora Raven Reyes in The ... optimaitalia

acciodreams : Comunque io ad aprile in meno di una settimana vedrò Adelaide Kane, Rachel Skarsten, Lindsey Morgan, Tasya Teles, S… -