Lecce, Donati: «Ecco come affronteremo il Napoli» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il difensore del Lecce Donati ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla delicata partita con il Napoli Il difensore del Lecce Giulio Donati è intervenuto in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli: «Il fatto di essermi subito calato in questa nuova realtà è merito del gruppo. Può sembrare una frase scontata, ma è la verità, tutti i ragazzi sono molto umili e danno la massima disponibilità. Di quello che sto facendo in campo preferisco non parlare, nel senso che lascio giudicare gli altri. Mi soffermo sull’aspetto fisico e posso dire di sentirmi veramente bene» «Le sensazioni che avevo prima della gara con il Torino erano positive, perché la squadra nella settimana, anche se in questo senso è un periodo che lo si fa, si è allenata con grande intensità. Napoli? Lo affronteremo con tanta energia e attenzione perché loro sono una squadra che crea tanto e ... calcionews24

_SiGonfiaLaRete : ???#Lecce, #Donati: 'Il #Napoli crea tanto, non dobbiamo concedere occasioni' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Donati: 'Affronteremo il Napoli con tanta energia e attenzione, perché è una squadra che crea tanto e si muove… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Donati: 'Affronteremo il Napoli con tanta energia e attenzione, perché è una squadra che crea tanto e si muove… -