Le vigliacche minacce a Eugenio Scalfari e a Repubblica: la solidarietà dell'Espresso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da settimane i nostri colleghi, il direttore Carlo Verdelli e il fondatore sono oggetto di lettere anonime, allarmi bomba e pacchi sospetti. Tutta la redazione dell'Espresso è al loro fianco espresso.repubblica

