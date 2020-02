Le future sfide del Libano (Di giovedì 6 febbraio 2020) I primi passi del governo presieduto da Hassan Diab vedranno “misure dolorose” al fine di attuare un piano di salvataggio del Libano. Riforme giudiziarie e legislative, lotta alla corruzione, misure correttive delle finanze pubbliche che permettano il passaggio da un’economia di rendita a un’economia produttiva e la fondazione di un welfare efficiente. Tra le misure previste figurano anche la riduzione degli interessi su prestiti e depositi per stimolare la crescita. Investimenti sono contemplati anche nelle infrastrutture. Una politica estera indipendente e volta ad allontanare il Libano dai conflitti regionali. Mesi di proteste e il nuovo governo Da subito, le proteste di questi mesi avevano raccontato un Libano nuovo, differente. A scendere per le strade libanesi sono stati e sono cittadini di ogni estrazione sociale, mestiere, ruolo e background: bersaglio delle manifestazioni non ... it.insideover

FDI_Parlamento : RT @FrancescoLollo1: La continua crescita di #Fdi, la straordinaria ascesa di @GiorgiaMeloni a cui viene riconosciuto un ruolo internaziona… - giuli84741590 : RT @FrancescoLollo1: La continua crescita di #Fdi, la straordinaria ascesa di @GiorgiaMeloni a cui viene riconosciuto un ruolo internaziona… - nd_vai : RT @FrancescoLollo1: La continua crescita di #Fdi, la straordinaria ascesa di @GiorgiaMeloni a cui viene riconosciuto un ruolo internaziona… -