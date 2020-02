L’amica geniale 2: il cast della serie sul palco di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’amica geniale 2: il cast della serie sul palco di Sanremo 2020 È l’inizio più atteso del dopo-festival quello della seconda stagione de L’amica geniale. Il secondo capitolo della serie tv di Rai 1 tratta dalla trilogia di romanzi di Elena Ferrante si intitola Storia del nuovo cognome e, basandosi sul secondo volume della saga, prende il via sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini il prossimo 10 febbraio. Oggi, 6 febbraio 2020, il cast della fortunata e apprezzata fiction salirà sul palco dell’Ariston come ospite della terza serata del Festival di Sanremo. In “Storia del nuovo cognome” vedremo presto le nuove vicende delle due protagoniste, Elena Greco e Lila Cerullo: le inseparabili amiche, dopo un’infanzia difficile vissuta in un rione alla periferia di Napoli, ora intraprendono il loro cammino verso l’età adulta, un cammino che le vedrà ... tpi

IlContiAndrea : Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geni… - nervousMarika : RT @fioridizuccaa: GIOVEDÌ C'È IL CAST DE L'AMICA GENIALE A SANREMO RAGAZZI IO MI METTO A URLAREEEEEEE - vitolillo5 : RT @LoryBudano2: #lipogiro /l #episodio Primo-a Serie-a Amica #geniale Avversario #cimentare Sfidare Eroe Gesta Narrare ?? @paolaxmi https… -