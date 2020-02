Il lato oscuro delle lampadine smart (Di giovedì 6 febbraio 2020) Hacking Philips Hue (Foto: Check Point) Se gli Achei espugnarono Troia con un cavallo di legno, oggi agli hacker basta una lampadina connessa per entrare in qualsiasi rete casalinga, per quanto blindata possa essere. Ma si sa che le reti di sicurezza sono tanto resistenti quanto il loro anello più debole. Che nel caso delle lampadine connesse è un vero e proprio tallone di Achille. Le più diffuse sono, per esempio, le lampadine Philips, che utilizzano il protocollo ZigBee per le reti a basso consumo. A Vienna un ricercatore di cybersecurity ci ha fatto vedere come entrare nella rete di una casa e hackerare i tutti i computer connessi al wi-fi partendo da una lampadina. «Abbiamo ovviamente avvertito Philips e Signify, la proprietaria del marchio Philips Hue, che ha già diffuso un aggiornamento automatico per tutti i questi prodotti. Consigliamo vivamente agli utenti ... wired

