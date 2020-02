Grande Fratello Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Adriana Volpe e Barbara Alberti hanno avuto un chiarimento che è diventato uno scontro. Le due gieffine ormai non si sopportano più. Ecco che cosa è successo GF Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Barbara Alberti Già durante la nona puntata del Grande Fratello Vip Barbara Alberti aveva parlato con Adriana Volpe con toni molto accesi. La scrittrice ha accusato Adriana di aver complottato per mandare a casa Rita Rusic e le ha detto che la trova una donna senza scrupoli che si batte solo per le cose che le convengono. Adriana ha chiesto in diretta ad alcuni coinquilini se ha mai parlato con loro di nomination e la risposta è stata negativa. Tuttavia, il giorno seguente Adriana ha cercato un chiarimento con Barbara. Tutto inutile perché la conduttrice l’ha interrotta dicendole che è stato evidente il suo “odio” nei confronti di Rita Rusic e le sue mosse per eliminarla. Poi ... kontrokultura

IlContiAndrea : #Amadeus: 'Io credo che Fiorello illumini fortemente il Festival di Sanremo ed è una grande gioia perché è un frate… - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. -