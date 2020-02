Ford - La GT arriva a 660 cavalli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Per il model year 2020 della GT, la Ford ha in serbo diverse sorprese. Le novità riguardano infatti tutti gli esemplari numerati che verranno costruiti, e saranno accompagnate dal lancio di optional inediti per la personalizzazione. La sportiva dell'Ovale Blu sarà prodotta fino al 2022 e i collezionisti continuano a fare la fila per potersene accaparrare un esemplare. 660 CV grazie all'evoluzione del powertrain. La versione 2020 può contare su un nuovo impianto di scarico in titanio firmato Akrapovic installato di serie (che èpiù leggero di 4 kg rispetto al precedente) e su un aggiornamento della gestione elettronica del propulsore V6 3.5 Ecoboost. Sono previsti anche nuovi iniettori e un diverso sistema di raffreddamento dei pistoni, soluzioni derivate dall'esperienza accumulata sulla GT MKII da pista, mentre gli intercooler aggiornati ricevono aria da prese modificate. Il ... quattroruote

Investireoggi : Nuova Ford Mustang: ecco quando arriva - Motori_IO : Nuova Ford Mustang: ecco quando arriva - lnzpcr : @NonFarcela Su Ford V Ferrari invece consiglio questa lettura sul doppiaggio. A mio modo di vedere, molto esaustiva… -