Elettra Lamborghini è innamorata di un altro cabrón nel video di Musica (E Il Resto Scompare) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dal twerk selvaggio in faccia al direttore di Rai Uno al video ufficiale (decisamente più elegante e di classe): la versatilità di Elettra, Elettra Lamborghini.  Elettra Lamborghini Musica (E Il Resto Scompare) Testo Elettra, Elettra Lamborghini Mi piace la Musica fino al mattino Faccio casino lo stesso ma non bevo vino Ridi cretino La vita è corta per l’aperitivo innamorata di un altro cabrón Esta es la historia de un amor Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così) Cado cado, per la strada parla piano piano Questa notte dormo sul divano altro che pensare a te Tanto qui resta la Musica e il Resto scompare Musica e il Resto scompare Musica e il Resto scompare Musica e il Resto scompare E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” Io non ho mai smesso di sorridere E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” Tutto quello che resta ... bitchyf

Enzo_Miccio : Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno... a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona de… - trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - trash_italiano : DAI SU PASSIAMO A 'ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI' CHE DEVO METTERLA COME SUONERIA PER I MESSAGGI. #Sanremo2020 -