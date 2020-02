Deborah: il testo della canzone di Fausto Leali cantata da Michele Zarrillo a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Deborah: il testo della canzone di Fausto Leali cantata da Michele Zarrillo a Sanremo 2020 Deborah – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Michele Zarrillo, che per l’occasione sarà accompagnato da Fausto Leali, ha scelto la canzone proprio di Leali, Deborah. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Deborah oh Deborah ascoltami ti prego ascoltami. Da quando hai detto che lui vuole bene a te da quando hai detto che… Lunghe ali di fuoco han coperto la luna sopra di me, e su prati di sabbia corro piangendo cercando lui, e lui ha gli occhi di ghiaccio e lui ha gli occhi di luna che non mi amano più. Deborah mia Deborah ti prego perdonami perdonami. Io non riesco ... tpi

CristianaBuzzi1 : -