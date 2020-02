Chef Rubio | orrore dopo la morte di Kirk Douglas | Se ne è andato uno dei più grandi

Chef Rubio contro Kirk Douglas : "Morto un sionista" : Roberto Vivaldelli Chef Rubio scatenato su Twitter contro Kirk Douglas, morto ieri: "Morto uno dei più grandi attori sionisti della storia. Grazie a lui il revisionismo religioso e storico è stato possibile anche su pellicola" Sparito dalla televisione, Chef Rubio torna ad affidarsi a Twitter per scatenare l'ennesima polemica che sta infiammando i social network. Nel mirino del cuoco più discusso d'Italia questa volta c'è Kirk ...

Festival di Sanremo 2020 - Chef Rubio all’attacco : “Discorsi retorici scritti da zappe” : “Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli“. È questo il giudizio lapidario di Chef Rubio sulla prima serata del Festival di Sanremo. “L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infimo palinsesto italiano, manco l’avete mandato in onda”, aggiunge su Twitter riferendosi alla mancata trasmissione del videomessaggio di Roger Waters. “La riprova che i sionisti sono dei ...

Chef Rubio - dopo l’addio alla tv approda a Gaza per un progetto umanitario : Chef Rubio ha deciso di dedicarsi ad impegni umanitari, documentando con le sue fotografie le storie di chi vive sulla striscia di Gaza. Lo Chef, che non ha mai fatto mistero delle sue opinioni politiche, ha dunque chiarito le motivazioni che l’hanno spinto a prendersi una pausa dalla televisione, dopo l’addio a Discovery e ai programmi sullo street food. Chef Rubio: ecco cosa farà a Gaza Chef Rubio, nome d’arte di Gabriele Rubini, ha ...

