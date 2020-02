Caso Cucchi, giudici: “Morte causata da lesione e non da epilessia” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Caso Cucchi, ecco quanto scritto dai giudici della corte d’Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza su questo Caso. Stefano Cucchi è morto il 22 ottobre 2009 a causa di una “lesione in S4 tale da determinare un’aritmia letale”. A scriverlo sono i giudici della corte d’Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza relativa a … L'articolo Caso Cucchi, giudici: “Morte causata da lesione e non da epilessia” proviene da www.inews24.it. inews24

