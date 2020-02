Barcellona, Piqué esce per infortunio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Piove sul bagnato sul Barcellona che sta giocando la sfida di Coppa del Re con l’Athletic Bilbao (0-0 al 90esimo). Il Barcellona sta vivendo un periodo particolarmente difficile. Ha perso per infortunio Suarez, ha perso fino a fine stagione Dembele, c’è stata la lite tra Messi e il direttore sportivo Abidal, senza dimenticare il discusso cambio in panchina tra Valverde e Setien. E questa sera, c’è stato l’infortunio a Piqué che ha lasciato il campo intorno all’80esimo minuto dopo essersi accasciato a terra – sembra un infortunio di natura muscolare – e la suo posto è entrato Umtiti. È ancora presto per conoscere l’entità dell’infortunio, ma Napoli-Barcellona si giocherà tra venti giorni: il 25 febbraio. L'articolo Barcellona, Piqué esce per infortunio ilNapolista. ilnapolista

