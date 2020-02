BARBARA DE SANTI/ Scarpa e biscotto contro Marcello: "Non stai bene" (Uomini e donne) (Di giovedì 6 febbraio 2020) BARBARA de SANTI lancia biscotto poi lo mangia da terra e Gianni Sperti inveisce: "Ma sei sicura di stare bene?" Ecco il video del momento a Uomini e donne ilsussidiario

MarikaOps : RT @salvatrash1: Lancia un biscotto, cade per tornare al posto, lancia una scarpa a Marcello, Armando si avvicina e gli lancia l'altra scar… - itsclaudiatweet : RT @_hellotetectif: I reality ormai vanno di merda perché ancora non ci hanno messo dentro Barbara De Santi e Gemma Galgani - _hellotetectif : I reality ormai vanno di merda perché ancora non ci hanno messo dentro Barbara De Santi e Gemma Galgani -