AMICI, anticipazioni puntata di sabato 8 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Domenica scorsa si è registrata una nuova puntata del pomeridiano di AMICI di Maria De Filippi. Noi la vedremo sabato 8 febbraio, sempre alle 14.10 e sempre su Canale 5. In questo post vi forniamo le anticipazioni che riguardano proprio questa puntata. Dopo una breve discussione tra il cantante Devil Angelo e Rudy Zerbi, si passa alla sfida tra le due squadre, che vedrà vittoriosa quella capitanata da Gaia. Per questo gli allievi con i voti più alti potranno provare l’accesso al serale e, a quanto risulta, saranno proprio la cantante Gaia e il ballerino Javier a cercare di raggiungere questo obiettivo. Entrambi, quindi, si esibiranno di fronte a tre giudici esterni, e tutt’e due riusciranno ad ottenere la famosa maglia verde. La persona che invece dovrà affrontare l’esame di sbarramento davanti ai professori sarà proprio Devil Angelo, in quanto appartenente alla ... tvsoap

zazoomblog : Amici 19- Anticipazioni puntata 5 febbraio: Stefano in lacrime con Timor Steffens... - #Amici #Anticipazioni… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 5 febbraio 2020: Armando ed Agnese amici speciali - infoitcultura : Serale Amici 19 Anticipazioni, assegnate altre due maglie verdi: sono proprio loro -