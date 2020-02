A Napoli è tornata la passione: San Paolo gremito per la sfida al Lecce (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Torna il campionato, torna la partita alle tre e torna a riempirsi il San Paolo. Sarà uno stadio tutto esaurito quello che si presenterà domenica pomeriggio per la sfida Napoli-Lecce. Il Napoli aveva nel pubblico il suo 12esimo uomo in campo, l’arma in più che incuteva timore agli avversari ma in questa stagione ha preferito restare in panchina tranne poche eccezioni. Domenica però ci sarà una cornice di pubblico degna di un big match. Solo ieri sera, infatti, erano 31mila i biglietti venduti per il derby del sud. Introvabili le Curve, con la B già esaurita. La tribuna Posillipo e i Distinti sono già pieni ed è stata avviata la vendita anche dei settori inferiori. Insomma il San Paolo torna a ruggire in una domenica pomeriggio di febbraio. Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € 45,00 Tribuna Family Adulto € 10,00/ ... anteprima24

