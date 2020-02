Vitalizi, Vito Crimi propone manifestazione in piazza contro chi rivuole “la vergogna salva-casta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) "Sarà una battaglia importantissima, che può segnare un taglio netto con il passato. Chi negli ultimi trent'anni ha campato sulle spalle dei cittadini senza fare nulla, e oggi si ripresenta come il "nuovo" che avanza per tornare a campare, deve capire che i cittadini non ci stanno più a farsi prendere in giro". Così Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento Cinque Stelle, chiede di tornare nelle piazze "per questa battaglia di civiltà e uguaglianza". fanpage

