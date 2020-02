Usa 2020, l’app manda in tilt le primarie dem. In Iowa a sorpresa Buttiguieg in testa, Secondo Sanders (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pete Buttigieg risulta in testa nei caucus dell'Iowa col 26,9% dei voti. In seconda posizione il senatore Bernie Sanders al 25,1%, seguito da Elizabeth Warren che incassa il 18,3% e da Joe Biden che si piazza al quarto posto con il 15,6%. I dati comunicati dai democratici sono ancora parziali e si riferiscono al 62% delle schede già scrutinate nei distretti dell'Iowa. "Sono dati sicuri", ha assicurato il presidente Partito Democratico Troy Price dopo le polemiche sui ritardi nel conteggio dei voti attraverso le app. "Abbiamo lavorato giorno e notte per assicurarci che i risultati siano accurati", ha aggiunto. Una vittoria stupefacente", commenta Pete Buttigieg i primi risultati delle primarie democratiche statunitensi in Iowa, che lo vedono a sorpresa in testa davanti al senatore Bernie Seanders. L'ex sindaco di South Bend, che con i suoi 35 anni strizza l'occhio soprattutto ai ... ilfogliettone

you_trend : ???? L'attesa è finita: stanotte ci sono i #caucus dell'#Iowa, primo appuntamento delle primarie democratiche in #USA… - davidealgebris : Pensioni ultimi 10 anni / ritorno annuale INPS rivalutato del 2% I fondi pensione Privati complementari 3.6/3.8%… - Agenzia_Ansa : Usa 2020: primarie in Iowa, Buttigieg in testa -