Un ragazzo è contento per il processo a Salvini: lui e la Lega lo espongono alla gogna pubblica (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un altro episodio sui canali social della Lega e di Salvini, in cui si riscontra la presenza di un ragazzo esposto alla gogna social da parte dei sostenitori del partito. Un po’ come avvenuto con la famosa ragazza del dito medio, come potrete notare con il nostro articolo pubblicato a suo tempo, questa volta l’ex Ministro dell’Interno ha deciso di scagliarsi contro un ragazzo che ha commentato l’articolo del Corriere, in cui è stato annunciato a conti fatti il processo contro “Il Capitano” per il caso Open Arms. Come ha reagito Salvini al caso Open Arms Sui social, negli ultimi tempi, Salvini ha ostentato grande sicurezza a proposito del processo Open Arms che lo vedrà protagonista diretto, ma a quanto pare se qualcuno esprime contentezza per questa decisione, anche su altre pagine (in questo caso, come accennato, parliamo del Corriere), il discorso ... bufale

