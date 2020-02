Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 08:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero dei casi di coronavirus accertata in Cina ha raggiunto quota 24324 in una giornata segnata da un balzo dei contagi che nelle Ultime 24 ore hanno toccato 3887 persone decessi sono 65 tutti nella provincia focolaio 490 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia Intanto in Giappone almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena sono risultati positivi a bordo della nave C’erano 3711 persone test su 200 con sintomi l’organizzazione Mondiale della sanità ha confidato Tuttavia nelle efficace delle misure messe in atto per circoscrivere Il morbo mentre il 90% dei casi si trova in Cina nel resto del mondo Abbiamo solo 176 casi ha dichiarato il capo dell’organizzazione Mondiale della sanità ha Pedrosa Adamo significa che non peggiodi sicuro ... romadailynews

