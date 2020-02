Sonetti attacca Cellino: “L’ho sopportato per diverso tempo, pensa di fare l’allenatore. E’ una barzelletta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quarto cambio in panchina e terzo allenatore stagionale, eppure siamo ancora a febbraio. C’è da stupirsi, ma fino ad un certo punto. Sì, quando di mezzo c’è uno dei presidenti, come Cellino, da inserire nella lista dei “mangia allenatori”. Non è l’unico, però è sicuramente tra i primi di questa speciale classifica. Dopo aver richiamato Corini al Brescia in seguito al breve interregno Grosso, lo ha nuovamente esonerato quest’oggi per far posto a Diego Lopez. Chi in passato, quando l’attuale patron del Brescia era il numero del Cagliari, spesso è finito nelle sue “grinfie” è Nedo Sonetti, che ha vissuto più volte una situazione simile a quella che attualmente sta vivendo Corini. Proprio per questo i rapporti tra i due non dovrebbero essere dei migliori. E lo stesso Sonetti, in un’intervista a Tuttomercatoweb, non fa nulla ... calcioweb.eu

Sonetti attacca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sonetti attacca