Solo: A Star Wars Story, George Lucas aveva messo in guardia Ron Howard sulla pericolosità dei fan (Di mercoledì 5 febbraio 2020) George Lucas, creatore dell'universo di Star Wars, aveva avvisato il regista Ron Howard sulle possibili reazioni dei fan della saga dopo la visione del suo spin-off Solo: A Star Wars Story. George Lucas aveva messo in guardia Ron Howard sulla pericolosità dei fan quando lui ha accettato di dirigere Solo: A Star Wars Story, spin off che avrebbe potuto causare reazioni negative in alcuni appassionati. In una recente intervista con Collider, Ron Howard ha confermato questo particolare, raccontando di come il padre della saga George Lucas lo avesse avvertito: "George Lucas è un mentore, un grande amico. Mi ha avvertito e mi ha sempre detto 'Il tuo film è per i fan, ma devi avere il coraggio di ascoltarli e allo stesso tempo portare sul grande schermo la storia che vuoi ... movieplayer

