Sanremo 2020 I Ricchi e Poveri insieme sul palco (Di giovedì 6 febbraio 2020) I Ricchi e Poveri tornano insieme sul palco dell’Ariston dopo decenni. Si esibiscono in un medley dei loro grandi successi. Un avvenimento unico. Ma perché i Ricchi e Poveri avevano litigato così furiosamente? Come spesso capita, il motivo è da ricercare nei rapporti personali della band, soprattutto nelle dinamiche sentimentali. La fortunata casualità con cui la band si era formata più di dieci anni prima, fu anche il motivo della separazione iniziata nel 1981. «Un giorno Angelo arrivò con un brunetta e mi disse: “Ti presento la mia ragazza, Angela Brambati. È bravissima, perché non la facciamo provare con noi?”» racconta oggi Franco Gatti durante un’intervista al settimanale “Dipiù“. «La provammo ed era uno schianto. Il giorno dopo si presentò con un’amica, una certa Maria Occhiena, anche lei con una voce bellissima. Era fatta: due ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -