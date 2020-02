Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri: “40 anni di attesa per un playback” (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Sanremo 2020 tornano i Ricchi e Poveri nella loro formazione originale, incantando e divertendo il pubblico con alcuni dei loro intramontabili successi. Eppure sui social si è già scatenata la polemica: “Quarant’anni di attesa per cantare in playback”, scrive qualcuno. notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -