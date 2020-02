Polignano sovrastata in queste ore da onde maestose, spettacolo e paura nella città di Domenico Modugno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In queste ore Polignano è sovrastata dalle onde. Le foto che stanno circolando sul web lasciano tutti a bocca aperta. Le onde sono altissime e si infrangono contro lo scoglio dell’eremita. Tutta la Puglia è sferzata dal vento a burrasca. nella prime ore di stamattina la neve è apparsa a Altamura e dintorni. La prima città in Puglia dove ha nevicato è stata però Faeto sul Gargano. L’allerta arancione è stata proclamata dalla protezione civile per la giornata di oggi e per le prime ore di domani mattina. Con l’arrivo della notte è molto probabile che a essere imbiancato sia tutta la Murgia barese. baritalianews

