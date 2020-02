Pago e Serena durante un fuorionda svelano la loro strategia – il video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Che Pago e Serena non fossero esattamente due sprovveduti lo avevamo capito da tempo. La Enardu è una volpina e lunedì sera tra una pubblicità e l’altra ha svelato al compagno, che fuori dalla casa del GF Vip Patrick è amatissimo. Il cantante ha fatto capire che lo sapeva già (effettivamente il loro coinquilino ha superato tutte le nomination) e non contento ha consigliato a Serena di stare vicino a Rey Pugliese. Casualmente nelle ultime 48 ore Pago e la Enardu sono stati spesso in compagnia di Patrick. Pago era uno dei preferiti del pubblico, un candidato alla vittoria e con l’entrata della sua fidanzata si è giocato tutto. Adesso può tranquillamente salutare il montepremi. Detto questo, non significa che i due concorrenti non possano avere le loro strategie, questo infatti non è contro le regole del gioco. Pago e Serena: il video di lunedì notte. P: “Chi si mette ... bitchyf

