Ostia, litiga con un pedone e gli spara: ferito un ragazzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, ad Ostia, in provincia di Roma, un ventiquattrenne è stato raggiunto da un colpo di pistola al piede, riportando una lieve ferita. Il giovane si trovava in strada e stava per attraversare senza ricevere la precedenza che gli spettava da uno scooter. Ostia, spara a un ragazzo: ferito La vicenda ha fin da subito fatto nascere una lite tra il conducente dello scooter e il giovane, che dopo aver protestato contro il conducente si sarebbe allontanato per poi ritornare indietro e sparare al ragazzo ferendolo ad un piede. Un passante è subito intervenuto in soccorso del ragazzo che lo ha accompagnato all’ospedale Grassi di Ostia, dov’è stato preso in cura dal personale medico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido per svolgere tutti gli accertamenti necessari e per indagare ... notizie

