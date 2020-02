Napoli, sequestrato container diretto in Burkina: era carico di rifiuti speciali. Denunciati due africani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un container destinato al Burkina Faso con all’interno oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi è stato sequestrato al porto di Napoli dal Comando provinciale della guardia di finanza del capoluogo e dai funzionari dell’agenzia delle Dogane. I finanzieri del II gruppo, a seguito di una specifica attività di analisi di rischio, hanno scoperto balle di vestiti e scarpe, biciclette, televisori e frigoriferi rottamati, tutti destinati all’esportazione in Africa. Al termine delle attività doganali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria un 53enne della Costa d’Avorio e un 50enne del Ghana per traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e ricettazione. La cooperazione tra guardia di finanza e l’agenzia delle Dogane, nel corso del 2019, ha portato al sequestro di oltre 130 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi nel porto partenopeo (con ... ildenaro

