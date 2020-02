Myss Keta riscrive Una Donna Che Conta per Sanremo 2020 ed il risultato è fenomenale (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Volto fisso de L’Altro Festival di Nicola Savino, Myss Keta – oltre ad aver difeso Achille Lauro – al termine della trasmissione si è esibita sulle note rivisitate e corrette di Una Donna Che Conta, analizzando ed ironizzando sugli anni Cinquanta e Sessanta (nel brano originale la cantante cita infatti gli anni Ottanta, Novanta e Duemila). Ve ne parlo perché l’esibizione c’è stata alle 3 del mattino e probabilmente molti di voi non hanno avuto modo di vederla. Nel dubbio se volete recuperare il video premete qua. Myss Keta Una Donna Che Conta Sanremo Edition Insieme a Domenico dipinto di blu Ero la regina della tv Prendi questa mano, ho detto ad Iva Lei la prendeva e ci si divertiva Mia cara Nilla grazie dei fiori Prendili pure, ma aspettami fuori C’era Gigliola, non aveva l’età Ho aspettato i 18 e dudù dadàdà Mike Mike Mike, quanta ... bitchyf

