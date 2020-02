Morto Kirk Douglas, il mitico attore aveva 103 anni: l’annuncio del figlio Michael (Di giovedì 6 febbraio 2020) Morto Kirk Douglas, il mitico attore aveva 103 anni. Papà di Michael Douglas, una vera e propria leggenda di Hollywood. Si è spento Kirk Douglas, lo riporta il sito americano Tmz. A dare l’annuncio del decesso sono stati i suoi figli. L’attore non si vedeva in pubblico dallo scorso aprile quando poi la sua salute … L'articolo Morto Kirk Douglas, il mitico attore aveva 103 anni: l’annuncio del figlio Michael è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

stanzaselvaggia : E' morto Kirk Douglas a 103 anni. Quando è iniziata questa puntata di Sanremo ne aveva 31. - LucaDondoni : #sanremo2020 Intanto per chi ama il cinema è morto Kirk Douglas, no non è una battuta, a 103 anni. - chedisagio : ?? È morto Kirk Douglas. Aveva 103 anni -