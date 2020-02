Mobile World Congress, arrivano le prime defezioni per via del coronavirus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (Foto: Gsma) Mancano meno di venti giorni al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, il più importante appuntamento dell’anno in ambito Mobile, ma l’edizione di quest’anno rischia davvero di risultare pesantemente colpita – se non mutilata – dal coronavirus. Lg ha confermato il proprio forfait e molte altre società, i colossi cinesi in primis, potrebbero seguire a ruota. I coreani hanno deciso direttamente di stare a casa evitando che vari dipendenti viaggino verso la Spagna in questo momento delicato in cui viene sconsigliato di volare se non strettamente necessario. Sembra che gli smartphone promessi in uscita a Barcellona (delle gamme G e V) faranno capolino in un successivo evento a data da destinarsi. Altri grandi nomi potrebbero dare forfait nei prossimi giorni. Non c’è niente di ufficiale e per ora sono solo rumors, ma non è così scontata la ... wired

