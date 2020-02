Marco Rufini prepara le polpette fritte di bollito, ricetta La prova del cuoco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un’altra ottima ricetta di Marco Rufini per La prova del cuoco, la ricetta delle polpette di bollito fritte, le polpette fatte con la carne di bollito misto di vitellone. Come sempre le ricette di Rufini per La prova del cuoco sono ottime, semplici da eseguire. Il risultato un secondo piatto perfetto per tutta la famiglia. Le polpette con la cane lessa e le patate di Marco Rufini sono un classico per molti. Rufini le serve con la salsa fatta con le patate ma dal colore verde grazie all’estratto di prezzemolo. Volendo le possiamo servire con altro e le possiamo gustare anche fredde, saranno sempre buonissime. Ecco dalle ricette La prova del cuoco di oggi 5 febbraio 2020 la ricetta delle polpette con la carne fritte di Marco Rufini. RICETTE LA prova DEL cuoco OGGI 5 FEBBRAIO 2020 – LA ricetta DELLE polpette DI bollito fritte DI Marco Rufini Ingredienti polpette fritte di Marco Rufini: 1,5 ... ultimenotizieflash

MaxsoMagazine : Polpette di bollito fritte di Marco Rufini -