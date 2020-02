Lichtsteiner come Ceccherini: 2 anni fa fu fallo e gol annullato alla Juve (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In tutto il campionato ci sono episodi che possono essere interpretati in modo diverso, pur essendo molto simili tra di essi, oppure ricevono il medesimo trattamento, ma l’interpretazione dei tifosi è completamente differente. E’ un po’ come accaduto nel match dalle mille polemiche tra Juventus e Fiorentina, con il secondo rigore concesso ai bianconeri che ha scatenato l’ira di Commisso, dei tifosi viola e di tanti altri tifosi non appartenenti ai colori della Juventus. Eppure il fallo di Ceccherini su Bentancur risulta essere molto simile ad un episodio che vide coinvolti Lichtsteiner e Gomez durante il match tra Atalanta e Juventus. Ceccherini come Lichtsteiner due anni fa a Bergamo Qualcuno ricorderà come il difensore bianconero si liberò con una leggera gomitata di Gomez e da lì poi scaturì il gol della Juventus. Ebbene intervenne il VAR che decise di annullare il gol per fallo di ... bufale

sunkencondos : @Fabio_Marsico @LGramellini Beh no, il gol di #Bonucci è da annullare perché calcia con #Tevez che copre #Skorupski… - firewall76 : @fadebellis @Cristiano Il placcaggio è stato bollato come furbata di CR7. Eppure ricordo in un Juventus Roma che to… - Pa_Tos83 : @ChristianConte_ @robibenelli @Ber77Berto @tutticonvocati @LucaMarelli72 @capuanogio @Radio24_news 2 anni fa ci ann… -