Incendio a Vigna Stelluti, a fuoco appartamento al terzo piano di un condominio: strada chiusa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Questa mattina, per cause ancora da accertare, un Incendio è scoppiato al terzo piano di un palazzo a Roma Nord, in largo di Vigna Stelluti. fanpage

LuceverdeRoma : RT @romamobilita: Via di Vigna Stelluti è temporaneamente chiusa a causa di un incendio. Sono deviati i bus della linea 226: percorrono via… - stecos57 : RT @romamobilita: Via di Vigna Stelluti è temporaneamente chiusa a causa di un incendio. Sono deviati i bus della linea 226: percorrono via… - romamobilita : Via di Vigna Stelluti è temporaneamente chiusa a causa di un incendio. Sono deviati i bus della linea 226: percorro… -