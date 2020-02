Il bar delle grandi speranze, l’infanzia da romanzo di J.R. (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Stavo seduto al baretto con l’orecchio appiccicato al telefono per provare a sentire cosa dicessero in un video che stavo guardando. Tra l’altro un video vecchio degli esordi di Greta Thumberg quindi ero puntualmente in ritardo con le news di attualità. Luca il barista mi chiama dal bancone per tre volte di fila “piccolo JR!!” Alla terza quasi mi incazzo. Sbatto il telefono sul tavolino. «Luca ma che dici??» «Piccolo JR! Sembri il regazzino del libro Il bar delle grandi speranze!» Non che avessi capito la similitudine, che poi a dirla tutta ho sempre pensato che Luca fosse un po’ coglione. Quindi non ci feci caso. Però incuriosito andai a comprare questo libro: Il bar delle grandi speranze di J.R. Moehringer. E devo dire che è uno di quei libri che quando finisce non sei per niente soddisfatto: sei dispiaciuto. Sì, perché vorresti essere stato tu JR. Vorresti aver conosciuto ... vanityfair

