Il ban a Huawei e le difficoltà degli USA potrebbero avere una soluzione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Se inizialmente si pensava che lo scontro tra Trump e Huawei avrebbe potuto risolversi, gli ultimi accadimenti hanno occluso quasi ogni spiraglio L'articolo Il ban a Huawei e le difficoltà degli USA potrebbero avere una soluzione proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Italia_Digitale : Anche senza ban, Huawei potrebbe non utilizzare i Google Mobile Services - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Anche senza ban, Huawei potrebbe non utilizzare i Google Mobile Services - IlMostroJoe1 : A nessuno è venuta in mente una sorta di consequenzialità ra il #ban di #Huawei e la diffusione del #coronavirus ? -