“Ho avuto un tumore”. Samantha De Grenet, la confessione ‘choc’ dopo le lacrime a Vieni da me (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Samantha De Grenet, la confessione ‘choc’ lascia il pubblico senza parole. Già a Vieni da me, da Caterina Balivo, aveva raccontato di aver avuto problemi di salute. E tutti avevano capito che si trattava di roba seria. Ma in quell’occasione Samantha De Grenet non era scesa in dettagli e non aveva specificato quali fossero quei problemi. Ma negli ultimi giorni ha deciso di confessare la verità. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente’”, inizia così l’intervista su Chi a Samantha De Grenet. La showgirl ha avuto un tumore nel luglio del 2018 ma si era tenuta tutto per sé. Aveva deciso di non raccontarlo, di non dirlo a tutti, di tacere. Da Caterina Balivo, Samantha era scoppiata a piangere e aveva detto di non essere ancora pronta a parlare di quel suo dramma. Ma ora ... caffeinamagazine

Rinaldi_euro : Ho avuto il privilegio di ascoltare il grandissimo discorso di @Nigel_Farage sulla #Brexit in prima fila! ???????????? - luigidimaio : Il dossier libico è prioritario per il nostro governo. Anche oggi ho avuto vari colloqui, tra questi quello con l'A… - antoniospadaro : Ecco il libro al quale ho avuto la fortuna di lavorare. Con il messaggio di #PapaFrancesco per i bambini. Domani in… -