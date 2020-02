Gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli in formazione presso i laboratori dell’IRC (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Avviato il programma di formazione per gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli per un’esperienza diretta nel settore dell’ingegneria chimica ed industriale. L’Istituto di Ricerche sulla Combustione, presso la facoltà di ingegneria a piazzale Tecchio, ha ospitato gli allievi dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli nelle aule e nei laboratori, per fornire un’esperienza diretta del mondo del lavoro dei ricercatori nel settore dell’ingegneria chimica ed industriale, con particolare riferimento al settore dell’energia. Il programma di formazione coinvolgerà gli alunni della 5 T Indirizzo Biotecnologico Sanitario dell’Istituto Caselli-De Sanctis di Napoli, assistiti dalla docente prof.ssa Bruna Sabino, e rientra nell’ambito del percorso PCTO istituito dal MIUR, in ottemperanza alla legge 107 del 2015. L’obiettivo del programma, iniziato lo scorso 27 ... 2anews

repubblica : Roma, psicosi coronavirus. Il Conservatorio di Santa Cecilia impone: 'Visita obbligatoria per tutti gli allievi ori… - usatoscherma : RT @trapani24h: Buoni risultati a Caltagirone per gli allievi del Club Scherma Messina - trapani24h : Buoni risultati a Caltagirone per gli allievi del Club Scherma Messina -