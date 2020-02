F1, Max Verstappen attacca Lewis Hamilton: “È bravo, ma non è Dio! Posso batterlo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Max Verstappen è entrato a gamba tesa su Lewis Hamilton in un’intervista rilasciata alla BBC: “Hamilton è molto bravo, è sicuramente uno dei migliori piloti ma non è Dio. Forse Dio gli è vicino, ma non è lui“. L’olandese non ritiene dunque che il britannico sia imbattibile e inavvicinabile, non vede in lui nulla di soprannaturale e lancia apertamente il guanto di sfida al sei volte Campione del Mondo: “Posso batterlo. Ovviamente molto dipende dalla competitività della monoposto, devi almeno essere nelle condizioni di poter mettere il tuo rivale sotto pressione: se ci rieci allora gli complichi parecchio la vita. Se invece non è sotto pressione allora può permettersi di guidare al 97-98% e non commette mai errori. Se riusciremo a essere fin da subito a un paio di decimi dalla Mercedes allora il discorso cambierà rispetto agli ultimi anni, puoi giocartela ed ... oasport

OA_Sport : F1, Max Verstappen attacca Lewis Hamilton: “È bravo, ma non è Dio! Posso batterlo” - ciccionocera95 : RT @quaranta_vito: Appena s'è liberato della presenza di Verstappen è come rinato: il talento di Max oscura tutto e su questo nn ci piove,… - quaranta_vito : Appena s'è liberato della presenza di Verstappen è come rinato: il talento di Max oscura tutto e su questo nn ci pi… -