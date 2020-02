Dottore più bello d’Italia: le follie delle donne pur di farsi visitare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’affascinante medico si chiama Giovanni Angiolini. È un ortopedico sardo e può vantare 186 cm di altezza e un fisico ben definito Dottor Giovanni Angiolini (Fonte Instagram) Solitamente la figura del Dottore non è quasi mai riconducibile ad un prototipo di sex simbol. Magari prima di entrare in uno studio medico ci aspettiamo che ad accoglierci ci sia un uomo un po’ più attempato e con anni di esperienza alla spalle. Naturalmente non sempre e così e le donne sarde a quanto pare lo sanno bene, visto che stanno facendo follie pur di “strappare” una visita da quello che è stato ribattezzato come “Il Dottore più bello d’Italia”. Il suo nome è Giovanni Angiolini ed è ortopedico presso lo studio Beta di Sassari e la casa di cura Villa Elena di Cagliari. Si è laureato in medicina con il punteggio di 110 e lode e ha ... chenews

Gog3ta2 : Il pianto sul saluto di Neelix, la mossa di 'ballo' di Tuvok, l'evoluzione incredibile di Sette di Nove, quella Cap… - MIURAdalCuore : @AntonioBaudino Saluti Dottore!! ??... È sempre un piacere leggerlo. E da qui godendo un po 'di Romina e Albano al… - pbenedetti50 : RT @Giobat11: Se si è persone oneste e dabbene non si può che provare un sacro rispetto per Gratteri, e più di una punta di affetto. Coragg… -