Corto Maltese prima di Corto Maltese. Scoperto il passato del marinaio di Pratt (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un naufrago barbuto sotto un cielo caraibico, legato ad una zattera che galleggia nell’Oceano Pacifico, per sua stessa ammissione (dell’oceano, non del naufrago) “il più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre calmo". Così appare, per la prima volta, Corto Mal liberoquotidiano

