Coronavirus: il numero dei morti sale a 490, oltre 20mila i contagi. Almeno 10 le persone infette sulla nave in quarantena in Giappone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus, le ultime notizie di oggi, 5 febbraio, sul virus che si è diffuso in Cina: aumenta il numero dei morti e dei contagiati Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Non si arresta la diffusione del Coronavirus, il misterioso virus che si è diffuso in Cina gli inizi di dicembre. La Commissione sanitaria cinese, infatti, ha aggiornato il bollettino medico registrando 65 nuovi decessi, avvenuti tutti nella provincia dell’Hubei, epicentro del virus. Le vittime per il Coronavirus, dunque, salgono a 490, mentre i contagi hanno raggiunto quota 24.324 con 3887 persone infettate nelle ultime 24 ore. Coronavirus, le ultime notizie Ore 6,00 – Almeno 10 contagiati sulla nave in Giappone – Sono Almeno 10 i passeggeri della nave da crociera in quarantena contagiati dal Coronavirus. Lo riferiscono i media giapponesi, che citano fonti interne del ministero della Salute. La Diamond ... tpi

