Claire Danes era terrorizzata all'idea di baciare Jared Leto sul set di My So-Called Life (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Claire Danes ricorda la precoce esperienza sul set di My So-Called Life quando, da buona quattordicenne terrorizzata, si è trovata a dover baciare Jared Leto. Claire Danes era terrorizzata all'idea di baciare Jared Leto sul set di My So-Called Life. L'attrice americana ricorda la breve esperienza televisiva nello show durato solo una stagione e ammette di essere stata guidata da Leto, all'epoca 21enne, nei suoi primi baci visto che lei aveva appena 14 anni. Claire Danes ha ricordato la precoce esperienza televisiva sul set di My So-Called Life nel corso di un'ospitata nell'Armchair Podcast condotto da Dax Shepard. Quando Dax le ha chiesto se è vero che lei ha dato il sui primo vero bacio sul set al collega Jared Leto, di 7 anni più ... movieplayer

