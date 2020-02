Bonus affitto 2020: novità, regole e modalità d'accesso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Per poter accedere al cosiddetto Bonus affitto per il 2020 bisogna, in primo luogo, essere titolari di un regolare contratto di locazione registrato per l'appartamento in cui si risiede e poi rimanere al di sotto di determinate soglie ISEE che variano da comune a comune. Lo Stato, va ricordato, ogni anno mette a disposizione diversi tipi di contributo a sostegno delle spese della casa che possono essere erogate o sotto forma di Bonus o come detrazione Irpef o, infine, come sostegno alla locazione all'interno dell'assegno del reddito di cittadinanza.Ogni comune, a primavera emette in bando specificando i requisiti che i nuclei famigliari devono avere per poter accedere al Bonus e i limiti di reddito ISEE. Per il 2020 la Legge di Bilancio ha destinato 50 milioni di euro al cosiddetto Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione che esiste dal 1998, il ... panorama

